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لبنان | إليكم تقرير مستشفى رفيق الحريري اليوم

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 سبتمبر 2021 07:10 مساءً - منذ ساعتين

مستشفى رفيق الحريري

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس ، وجود 17 حالة حرجة لديه وحالتي وفاة.

وجاء في التقرير:‎
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 241.‎
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 45.‎
– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 9.‎
– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2.‎
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1326.‎
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0.‎
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 17.‎
– حالات وفاة: 2.‎
وأشار الى ان “مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة. رقم الهاتف 01832070 ورقم الواتساب 70056182

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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