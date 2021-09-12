لبنان | إليكم تقرير مستشفى رفيق الحريري اليوم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 سبتمبر 2021 07:10 مساءً - منذ ساعتين

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجود 17 حالة حرجة لديه وحالتي وفاة.

وجاء في التقرير:‎

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 241.‎

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 45.‎

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 9.‎

– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2.‎

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1326.‎

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0.‎

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 17.‎

– حالات وفاة: 2.‎

وأشار الى ان “مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة. رقم الهاتف 01832070 ورقم الواتساب 70056182