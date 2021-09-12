لبنان | إعلاميون من أجل الحرية تدين ما قاله وزير الاعلام جورج قرداحي!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 59 ثانية

آخر تحديث: 12 - سبتمبر - 2021 5:09 مساءً

أعلنت جمعية “إعلاميون من أجل الحرية” أنها “تنظر بأسف وقلق وتدين ما قاله وزير الاعلام الإعلامي جورج قرداحي،الذي استهل عمله الوزاري بالطلب الى وسائل الاعلام عدم استضافة صحفيين وإعلاميين يخالفونه الرأي”.

وقالت في بيان: “لا يا سيادة الإعلامي الوزير، لست أنت ولا أي مسؤول آخر يقرر عن وسائل الإعلام من تستضيف، وإذا كنت قد بدأت مهمتك على هذا النحو، فاعلم أنك وزير للإعلام في بلد الحريات فيه أقوى من الإملاءات الرعناء، كما في بلد يختلف عن النماذج التي تتمثل بها وتفخر”.