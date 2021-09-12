لبنان | وزير الصناعة: العمل سيكون بشكل سريع

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

اكد وزير الصناعة جورج بوشكيان على الايجابية في التعاطي الحكومي وضرورة استعادة الثقة في القطاعات الإنتاجية وهذا ترجم بانخفاض سعر الدولار اثر تشكيل الحكومة، والجلسة الحكومية يوم غد للتعارف وتشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري، ولاسيما ان الهم الأول هو الضائقة المعيشية وسبل معالجتها، والعمل سيكون بشكل سريع وواضح وايجابي.

وكانت بلدة عنجر استقبلت بوشكيان، فأقامت قداسا احتفاليا في كنيسة القديس بولس ترأسه المطران شاهي بانوسيان ومشاركة وزير الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان النائب هاكوب ترزيان، اضافة الى رئيس بلديتي برج حمود وعنجر ومخاتير.