لبنان | ميشال سليمان: الدول تطلب من لبنان الحياد فقط

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

إعتبر رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان أن السياسة الخارجية للبنان يجب ان تعيده الى الدول التي ارتبط بها عبر التاريخ بعلاقات الصداقة والمصلحة.

هذه الدول هي التي ينتشر فيها اولادنا او احفادنا ويعملون ويستثمرون ويتخصصون في ربوعها ويقصدونها للاستشفاء.

هذه الدول هي التي ساعدت لبنان على الدوام ودعمت جيشه وقواه الامنيه واستثمر اولادها وصناديقها في وطننا، وانتدبت ضباطها وجنودها الى قوات الطوارىء الدولية منذ اكثر من ٤٠ عاماً واستشهد وجرح منهم المئات.

هذه الدول هي التي جلّ ما تطلبه منا هو الحياد والحياد فقط… لا اكثر !