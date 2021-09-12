لبنان | الإتحاد الأوروبي يعلن استعداده لحشد الجهود من أجل دعم لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - سبتمبر - 2021 3:00 مساءً

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم عن دعمه لتشكيل حكومة جديدة في لبنان، برئاسة نجيب ميقاتي.

وقال الاتحاد الأوروبي في تصريحات أوردتها وكالة “رويترز”، أنه مستعد لحشد الجهود، من أجل دعم لبنان، ومساعدته على مواجهة الأزمات التي يعانيها.

وقالت المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية: “يرحب الاتحاد الأوروبي بالإعلان عن توقيع الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي على مرسوم تشكيل حكومة في لبنان يوم الجمعة الماضي”.

وأضاف البيان: “لقد تفاقمت الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد بشكل ملحوظ في الأشهر الماضية، وزادت من الصعوبات الحالية بسبب شلل القوة ونقص الوقود، لذلك على جميع الأطراف المعنية أن تظهر نفس العزم والقدرة على التسوية، وأن تتبنى بدون تأخير الإجراءات اللازمة لضمان تلبية الاحتياجات الفورية والتوقعات المشروعة للشعب اللبناني. بما في ذلك التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

ودعا الاتحاد الأوروبي لضرورة مباشرة الاستعدادات للانتخابات البلدية والبرلمانية والرئاسية العام المقبل “بطريقة حرة ونزيهة وشفافية”.