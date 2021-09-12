لبنان | وهاب: الحكومة شُكّلت بعد الضغط الايراني الفرنسي.. وسعد الحريري انتهى كمشروع

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 5 ساعات

آخر تحديث: 12 - سبتمبر - 2021 12:07 مساءً

أكد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب أن “حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أو أي حكومة اخرى لن تعود بالبلاد الى فترة ما قبل 17 تشرين.”

وفي حديث تلفزيوني قال: “لدي شركات تقوم بالإصلاحات بدون ان يدفع لبنان اي شيء.”

تابع وهاب: “يجب أن تعطى الحكومة فترة 3 اشهر وبعد ذلك يجب ان يُسمّى كل من يعرقل، وعلى ميقاتي تأخير موضوع رفع الدعم وتأمين بعض البدائل.”

وشدد على أن “ميقاتي لن يقبل بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس الجمهورية ميشال عون لا يمتلك القدرة على فعل ذلك وحيداً.”

ولفت وهاب إلى أن “الحكومة شُكّلت بعد الضغط الايراني الفرنسي والدفع الأميركي لتشكيلها”.

كما اعتبر ان ميقاتي سيكون الرئيس المكلف بعد الإنتخابات وفي العهد الجديد اذا نجح في الحكومة الحالية.

في سياق منفصل، اشار وهاب إلى أن “هناك قرارا مُتّخذا بإغلاق منزل سعد الحريري واعتقد ان الرئيس الحريري انتهى كمشروع.”

وكشف أن الباخرة الايرانية وصلت الى طرطوس، وتابع: “اعتقد ان حسن نصر الله سيعلن غدا دخول الصهاريج الى لبنان.”