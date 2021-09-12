لبنان | بعد الانخفاض.. دولار السوق السوداء يحلّق من جديد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

تتراوح تسعيرة الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأحد ما بين 16225 و16275 ليرة لكل دولار أميركي.

وسجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء أمس السبت، 16200 ليرة للمبيع و16250 ليرة للشراء، بعدما سجّل عصراً، 15300 ليرة للبيع و15400 ليرة للشراء.

حددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.