لبنان | القرم: التحديات التي نواجهها كبيرة

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

قال وزير الاتصالات في الحكومة الجديدة جوني القرم ان “التحديات التي نواجهها كبيرة وعلينا العمل من دون تأخير وبروح ايجابية من اجل النهوض بقطاع الاتصالات تلبية لحاجات اللبنانيين وطموحاتهم”.

واكد في حديث انه “سيعمل مع فريق الوزارة على تأمين معالجة سريعة للأمور الملحة التي يعاني منها القطاع حاليا”، مشيرا الى انه “سيضع خطة عمل تكون بمثابة خارطة طريق ترسم استراتيجية واضحة لمواكبة تطورات قطاع الاتصالات في العالم”.

كما لفت القرم الى أنه “سيسعى جاهدا لتحقيق التقدم والنمو في مختلف إدارات الوزارة، ولن يدخر جهدا لتحقيق هذه الأهداف من أجل الارتقاء إلى مستوى مسؤولياته تجاه لبنان واللبنانيين”.