لبنان | ميقاتي اجتمع مع الوزراء بهدف مناقشة تصورهم لعمل وزاراتهم

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 36 دقيقة

عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اليوم اجتماعات متتالية مع الوزراء في اطار مناقشة تصورهم لعمل وزاراتهم والملفات الاساسية المطلوبة، والتحضير للبيان الوزاري الذي ستنال الحكومة الثقة على أساسه.

كما عقد الرئيس ميقاتي اجتماعاً ضم الوزراء الجدد والسابقين المعنيين بموضوع البطاقة التمويلية التي تم الإعلان عن المباشرة بتسجيل من يرغب الإفادة منها وفق الشروط المحددة.

واطلع على على المراحل التي قطعها هذا الموضوع، وما اذا كان الاعلان عن البطاقة قد اقترن فعليا بمصادر تمويل محددة، ومواعيد محددة للدفع، ام ان البحث سيستمر في هذا الموضوع لايجاد لتمويل المناسب والحلول النهائية لكل المسائل المتعلقة بهذا الملف.

وقد اتفق بنتيجة البحث على أن يستكمل الوزراء الجدد والسابقون البحث في الأيام القليلة المقبلة لاعداد التقرير النهائي في هذا الموضوع.