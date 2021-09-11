لبنان | عداد الإصابات والوفيات بـ”كورونا” لا يزال مرتفعاً في لبنان

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 11 - سبتمبر - 2021 7:06 مساءً

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 801 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 612713، كما تم تسجيل 12حالة وفاة.

في المقابل، لفت وزير الصحة العامة الجديد فراس أبيض إلى أن عدد حالات كورونا اليومي في لبنان لا يزال مرتفعاً، على الرغم من أنه أقل بكثير من عدد الحالات الذي بلغناه في الموجة الأخيرة، مشيرا إلى أن مستشفانا استقبل العديد من المرضى الذين تم تلقيحهم أو أصيبوا بالفيروس سابقًا، ولا شك في ان ذلك بسبب متحور دلتا الأكثر عدوى.

وقال: “ملاحظة أخرى هي العدد الكبير من الطلبات الواردة لنقل مرضى كورونا من أقسام الطوارئ في المستشفيات الأخرى الى مستشفانا، بسبب عدم توفر الأسرة. من الواضح أن العديد من المستشفيات لم تعد فتح اقسام كورونا الخاصة بها، أو تطالب بمبالغ إضافية كبيرة من المرضى”.