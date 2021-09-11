لبنان | نقابة مستوردي الاجهزة والمستلزمات الطبية تناشد وزير الصحة وقف التدهور الحالي المرعب!

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

أصدرت نقابة مستوردي الاجهزة والمستلزمات الطبية بياناً جاء فيه: نتقدم بالتهنئة لكل من وزير الصناعة جورج بوجيكيان ووزير الصحّة العامة الدكتور فراس أبيض، متمنية لهما التوفيق في مهامهما الجديدة.

الوزير جورج بوجيكيان معروف بحسّه الوطني المسؤول، وتفتخر نقابة مستوردي الاجهزة والمستلزمات الطبية بكونه عضواً فاعلا في مجلس نقابتها. وهي تتمنّى له المزيد من العزم والإرادة المعهودَين فيه لمواجهة الوضع الكارثي للصناعة اللبنانية بسبب الأزمة الحالية الحادة، لا سيّما منها الصناعات الطبّية والدوائية.

واذ يشهدُ جميع اللبنانيين لوزير الصّحة العامة الدكتور فراس أبيض أنّه خير من كان في الصفوف الأمامية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، تتمنى له نقابة مستوردي الاجهزة والمستلزمات الطبية كلّ العزمِ والحكمةِ في مواجهةِ الوضع الكارثي للقطاع الطبّي. كما وتناشده النقابة العملَ لرفع التجنّي الذي لَحِقَ بشركاتٍ ومؤسساتٍ لبنانيةٍ عريقةٍ تعملُ منذ عشراتِ السنينَ لاستيراد المعدّات والمستلزمات الطبّية والمخبرية اللازمة للقطاع الطبّي في لبنان. وقد كان لهذه الشركات دور أساسي في رفع اسم لبنان عالياً، لا سيّما في المجال الطبّي والتّقني واستقدام أهمّ الخبرات والتقنيات التّي وُضعت بين أيدي الأطباء والتّقنيين اللبنانيين. وتأملُ النقابةُ كذلك من الوزير ابيض أن يعمل على تصويب الأوضاع على أساس العدل والمنطق والاحترام المشهود له بهم، لكي يتمّ النهوض بالقطاع الصحي مجدداّ ولوقف التدهور المرعب الحاصل في قطاع الصّحة. وتتعهّد النقابةُ بأن تتعامل معه بكل ايجابية وشفافية، واضعةً كلل امكاناتها وطاقاتها بتصرّفه لمصلحة المريض و صحّته أوّلاً، ولنجاح مهمته الصعبة ثانياً، ولضمان ديمومة المؤسسات الطبّية ثالثا وأخيراً.