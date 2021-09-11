لبنان | ما علاقة مستشار رئيس الجمهورية بالمحروقات المخزنة في شركة “فوريست”؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ 8 ثواني

صدر عن مستشار رئيس الجمهورية ميشال حبيس، البيان الاتي: “ردا على ما ورد في المقابلة التي أجرتها النائبة السابقة بولا يعقوبيان على تلفزيون “الجديد” بتاريخ اليوم 11 /9 /2021 من أني مساهم في شركة “فوريست” Forest، والايحاء بأن المحروقات المخزنة في الاشرفية تعود لي ومسارعة التلفزيون المذكور بتضخيم كلام يعقوبيان والترويج لخبر كاذب بان الشركة المخزنة للمحروقات تابعة لمستشار رئيس الجمهورية ميشال حبيس.

أمام هذا الافتراء والتضليل بتلفيق ونشر خبر كاذب يطالني شخصيا والذي أنفي مضمونه جملة وتفصيلا كونه لا علاقة لي بهذه المحروقات لا من قريب ولا من بعيد، هذا مع العلم ان شركة “فوريست” اصدرت بيانا نفت فيه ملكيتها لأي عقار في بيروت بما فيها المستودع المذكور، وأكدت ان عملها استشاري وانها لا تملك او تتاجر او تخزن أي مواد من أي نوع كان، بما فيها المحروقات، فإني احتفظ بكافة حقوقي لجهة ملاحقة مفبركي هذا الخبر الكاذب وناشريه أمام المرجع المختص”.