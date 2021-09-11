لبنان | الاتحاد الوطني لنقابات العمال: تعليق الاضراب العام المقرر تنفيذه الاثنين

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 11 - سبتمبر - 2021 3:56 مساءً

عقد رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان النقابي كاسترو عبد الله واللجنة التأسيسية لنقابة سائقي الشاحنات، موتمرا صحافيا في مقر الاتحاد الوطني، تناول فيه عبد الله مجمل التحركات والاضرابات العامة التي جرت لفرض حقوق سائقي الشاحنات.

ولفت الى أنه بناء على تمنيات وزارة العمل، قيادة الجيش، الامن العام ممثلين برؤساء الاجهزة الامنية على مرفأ بيروت وتمنيات مزارعي التفاح والبقاع، وقرار الجمعية العمومية للسائقين والايجابية التي أبداها عدد كبير من نقابة مالكي الشاحنات وأصحاب الشركات والشاحنات بموافقتهم على دفع 125 دولارا شهريا فوق الراتب، وإفساحا في المجال أمام تشكيل الحكومة واستمرار الاجتماعات مع مالكي نقابة سائقي الاجتماعات، تم تعليق الاضراب العام الذي كان مقررا بعد غد الاثنين في 13 الحالي على أن يتم استكمال الاجتماعات يومي الاثنين والثلاثاء في وزارة العمل بين الاتحاد الوطني واللجنة التأسيسية لنقابة سائقي الشاحنات مع نقابة مالكي الشاحنات وصولا لاقرار الاتفاق خلال الاسبوع المقبل وإلا سيكون لنا في حينها موقف آخر وهو العودة الى الاضراب العام مجددا في مرفأ بيروت بعد العودة إلى اجتماع الجمعية العمومية يوم الخميس في 16 الحالي.