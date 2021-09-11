لبنان | السفيرة الفرنسية: الوضع المأساوي يتطلب التزاماً بناءً من قبل كل القوى السياسية

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 11 - سبتمبر - 2021 3:56 مساءً

توجّهت السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو للـ “أصدقاء اللبنانيون الأعزاء” في سلسلة تغريدات على حسابها عبر “تويتر”.

وكتبت: “أيها الأصدقاء اللبنانيون الأعزاء، تبقى فرنسا ملتزمة إلى جانبكم وستتأكد من أنه سيتم تلبية حاجاتكم والتجاوب مع تطلعاتكم من خلال أعمالٍ ملموسة. ميدانياً، سأظل أحرص على ذلك وسأواصل العمل معكم وإلى جانبكم”.

وأضافت، “يتطلب الوضع المأساوي في البلد التزاماً بناءً من قبل كل القوى السياسية، بحيث تتمكن الحكومة التي يقودها الرئيس نجيب ميقاتي من العمل بتصميم في سبيل تحقيق الاستقرار والوحدة والازدهار في لبنان و من أجل كافة اللبنانيين”.

وتابعت السفيرة غريو، “بعد 13 شهراً من الشغور، يشكّل تأليف الحكومة المرحلة الأولى والأساسية لتعافي لبنان. من الملح الآن البدء بالعمل”.