لبنان | توقيف /21/ مطلوباً للقضاء بجرائم مختلفة في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الأمــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ الآتــــــي:

كثُرت في الآونة الأخيرة جرائم السّلب والسّرقة وترويج المخدّرات وتعاطيها في مدينة طرابلس وأحيائها. وفي سبيل الحدّ من انتشار هذه الجرائم، كلّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي قطعاتها المختصة للعمل على تحديد أماكن تواجد المطلوبين للقضاء والمشتبه بارتكابهم تلك الجرائم، للعمل على توقيفهم.

بعد عمليات رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات من الشعبة، بتاريخَي 6 و7/9/2021، من توقيف /21/ مطلوباً للقضاء بجرائم مختلفة (سرقة سيّارات، مخدّرات، سرقة، إطلاق نار…) وذلك في مناطق: طرابلس – القبة – التل – الزاهرية – ساحة النور – ابي سمراء – الميناء – باب الرمل…

وقد جرى ضبط مسدسين حربيين، دراجة آلية لا تحمل رقم هيكل (تمّ مسحه)، كمية من: حبوب الكبتاغون، حشيشة الكيف والسالفيا.

أودع الموقوفون والمضبوطات القطعات المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.