لبنان | وزير الزراعة: لا مجال للكلام.. وحي على خير العمل!

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

اعتبر وزير الزراعة الجديد عباس الحاج حسن أن “ولادة الحكومة تأخرت لأسباب عديدة، وكان المخاض عسيرا، لكن أن تصل متأخرا خير من ألا تصل”. وقال: “الكثير يصف البلد اليوم بأنه أمام الانهيار، وأعتقد أننا بتنا في الانهيار، لكن الإرادة موجودة، وإرادة جميع القوى السياسية موجودة على الأرض لنقول إننا عازمون على أن يكون الهدف الأساسي والأول حي على خير العمل الذي أطلقه دولة الرئيس نبيه بري”.

أضاف: “نحن اليوم أمام مفصل تاريخي. المجتمع الدولي أمامنا جميعا، وسنضع كل الإمكانات في سبيل إنقاذ البلد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأمنيا. المناكفات السياسية لا شك ستبقى، لكن الأولوية اليوم للمواطن، للانسان، ولكل الموجوعين في هذا الوطن”.

وتابع: “على صعيد وزارة الزراعة، لن أعد بأي شيء لأننا في اليوم الأول ولم يحدث التسليم والتسلم، ولكن أقول إن منطقة البقاع وعكار، كمعظم المناطق، تنتظر الكثير من وزارة الزراعة، وأنا بدوري أنتظر من مجلس الوزراء موازنة وازنة وحقيقية للوزارة لكي نستطيع أن نقدم ما تصبو إليه كل فئات المجتمع”.

وختم: “اليوم نحتاج جميعا إلى أن نكون على قدر المسؤولية. نحن مسؤولون أمام الناس، وكل صوت اليوم في الشارع وفي البيت يقول إننا نحتاج إرادة حقيقية. لا مجال للكلام، حي على خير العمل. وأهلا وسهلا بكم في بلدة شعث التي هي قرية نائية ولكنها ستكون بإذن الله جامعة لكل الناس”.