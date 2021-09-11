لبنان | هل نشهد وصول الغاز المصري إلى لبنان خلال هذه المدة؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 51 دقيقة

أشار وزير البترول والثروة المعدنية في مصر طارق الملا الى أنه يتوقع أن يتم ضخ الغاز المصري إلى لبنان خلال أسابيع أو أشهر قليلة.

وأضاف الملا ،خلال تصريحات تلفزيونية، “بتكليفات رئاسية سنعمل على حل المشكلة التي يواجهها لبنان وسنقدم له الغاز الطبيعي لتشغيل محطات الكهرباء وبخاصة محطة طرابلس لإضاءة مناطق كبرى في لبنان، وسيجرى مراجعة المنطقة الواصلة بين سوريا ولبنان من أجل تصدير الغاز المصري إلى لبنان، وأتصور أن يتم ضخ الغاز المصري إلى لبنان خلال أسابيع أو أشهر قليلة”.​