لبنان | بو عاصي: من الصعب التكهن بكيفية تشكّل الحكومة الجديدة

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 3 ساعات

رأى النائب بيار بو عاصي أنه من الصعب التكهن بكيفية تشكّل الحكومة الجديدة، مستبعدا ان تتمكن هذه الحكومة من تسطير إنجازات كثيرة على الصعد كافة وقال “البطولات الوهمية لا تفيد المواطنين بشيء، المسيحي وغير المسيحي مظلوم في هذا البلد وحقوقه المعيشية مسلوبة” معتبرا أن من جعل اللبنانيين ينتظرون كل هذه المدة بالتأكيد ليس هدفه الانقاذ والفراغ الذي حصل أطول من الفترة المتبقية لهذه الحكومة لإيجاد الحلول”، مشددا على ضرورة إجراء الاصلاحات اللازمة بعد مرور خمس سنوات كارثية على لبنان من عهد الرئيس ميشال عون.

وفي حديث إذاعي، استبعد بو عاصي أن يكون تشكيل الحكومة قد حصل بضغط خارجي لأن لا متغيرات كبيرة او معطيات جديدة حصلت في الخارج. وأشار الى ان عين الفريق الرئاسي وحزب الله على الانتخابات النيابية المقبلة، وقال “نحن فريق معارض وعندما نرى توجها غير صحيح تكون معارضتنا صارخة والتحدي مصيري وجودي وعندما نرى خطوة في الاتجاه الصحيح نعلن انها تسير في الاتجاه الصحيح”.

وردا على سؤال، اعتبر بو عاصي ان موضوع الباخرة الايرانية هو أسوأ ما حصل في السنوات الأخيرة وهو أفقد الدولة هيبتها، وأوضح ان مسار استجرار الطاقة عبر سوريا هو ناجم عن جهد أساسي من قبل مصر والأردن وليس سوريا.

وتعليقا على إطلاق البطاقة التمويلية، رأى بو عاصي أنها ليست بشرى إيجابية في أي بلد كان وأضاف “هي للأسف حاجة اليوم لأنهم اوصلوا البلد والناس الى الاحتياج لهذه البطاقة ونعم ممكن تحقيقها والشائبة الاولى فيها هي عدد الناس الذي يستفيدون منها اي انهم افقروا اكثر من ¾ الناس”.