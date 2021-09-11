لبنان | طقس غير مستقر يؤثر على لبنان.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 46 دقيقة

يؤثر طقس متقلب على لبنان اليوم وفي الايام التي تلي مع انخفاض بدرجات الحرارة مع احتمال لهطول امطار محلية خفيفة بنسبة تتراوح بين ٢٠ و ٥٠٪.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٢٩ درجة بقاعا بين ١٤ و ٣١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٦ و ٢٥ درجة

٢- الجو: غائم جزئيا مع احتمال امطار خفيفة ومحلية قبل الظهر بنسبة ٢٠٪

٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٥كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠٪

٥- الضغط الجوي ١٠١٣ hpa

٦- الرؤية متوسطة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الاحد: طقس متقلب ودرجات الحرارة تتراوح ساحلا بين ٢٢ و ٢٨ درجة، من ١٢ الى ٢٩ درجة بقاعا و من ١٦ الى ٢٣ درجة على الـ ١٠٠٠متر والجو غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال لهطول أمطار خفيفة محلية خلال النهار بنسبة ٥٠٪ فيما الرياح جنوبية غربية ٢٠-٣٠كم/س.

الاثنين: طقس مستقر مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢٢ و ٢٩ درجة، من ١٢ الى ٣٠ درجة بقاعا و من ١٦ الى ٢٥ درجة على الـ ١٠٠٠متر والجو غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال فيما الرياح جنوبية غربية ٢٠-٣٠كم/س.