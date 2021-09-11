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لبنان | طقس غير مستقر يؤثر على لبنان.. إليكم التفاصيل

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كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 46 دقيقة

توقعات الطقس

يؤثر طقس متقلب على لبنان اليوم وفي الايام التي تلي مع انخفاض بدرجات الحرارة مع احتمال لهطول امطار محلية خفيفة بنسبة تتراوح بين ٢٠ و ٥٠٪.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٢٩ درجة بقاعا بين ١٤ و ٣١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٦ و ٢٥ درجة
٢- الجو: غائم جزئيا مع احتمال امطار خفيفة ومحلية قبل الظهر بنسبة ٢٠٪
٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٥كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠٪
٥- الضغط الجوي ١٠١٣ hpa
٦- الرؤية متوسطة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الاحد: طقس متقلب ودرجات الحرارة تتراوح ساحلا بين ٢٢ و ٢٨ درجة، من ١٢ الى ٢٩ درجة بقاعا و من ١٦ الى ٢٣ درجة على الـ ١٠٠٠متر والجو غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال لهطول أمطار خفيفة محلية خلال النهار بنسبة ٥٠٪ فيما الرياح جنوبية غربية ٢٠-٣٠كم/س.

الاثنين: طقس مستقر مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢٢ و ٢٩ درجة، من ١٢ الى ٣٠ درجة بقاعا و من ١٦ الى ٢٥ درجة على الـ ١٠٠٠متر والجو غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال فيما الرياح جنوبية غربية ٢٠-٣٠كم/س.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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