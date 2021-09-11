لبنان | كيف افتتح دولار السوق السوداء على وقع تشكيل الحكومة؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 53 دقيقة

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية على تسعيرة صباحية تتراوح ما بين 16050 – 16150 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان دولار السوق السوداء سجل انخفاضا حادا فور إعلان ولادة الحكومة أمس حيث وصل الدولار الواحد إلى 15000، لكن سرعان ما عاود الارتفاع.

وينتظر اللبنانيون من الحكومة الجديدة أن تتفاوض مع صندوق النقد الدولي وتعالج مسألة تدهور الليرة اللبنانية والانهيار الاقتصادي.

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.