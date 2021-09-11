لبنان | لا بنزين للحالات الطارئة في الجنوب و المحطات تناشد

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 11 - سبتمبر - 2021 9:50 صباحًا

ناشد أصحاب المحطات في صيدا والجنوب الحكومة الجديدة لاتخاذ إجراءات سريعة وفعّالة لحل أزمة المحروقات، خصوصاً أنه لا يوجد هناك أي بنزين في مناطقهم حتى لنقل الحالات الطارئة.

وأعرب أصحاب المحطات في بيان عن آمالهم الكبيرة في أن تشكل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مخرجاً للأزمة القائمة، مؤكدين على ضرورة وجود حلّ سريع لكل المشكلات المتلاحقة والتي أرهقت كاهل الناس.

وأوضح أصحاب المحطات أن “عدم توفر مادة البنزين سيزيد من مصاعب المواطنين، خصوصاً المرضى الذين قد يُتركون لقدرهم في حال لم تتأمّن محروقات لنقلهم إلى المستشفيات”.