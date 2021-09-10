لبنان | زياد الحواط: طالما لبنان رهينة بيد حزب الله سيبقى البلد معزولاً عن محيطه

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 24 ثانية

اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط، أنه “بعد انفجار العصر الذي حصل في 4 آب كان من المفترض أن تتشكل الحكومة في غضون 10 أيام وفقاً للمبادرة الفرنسية، لكن المطلوب اليوم من حكومة ميقاتي الذهاب مباشرة بأرقام موحدة وحقيقية نحو صندوق النقد الدولي كما فك العزلة العربية عن لبنان والذهاب إلى انتخابات نيابية بأسرع وقت ممكن”.

ورأى الحواط، في حديث لـ”العربية ـ الحدث”، أن “المحاصصة موجودة في حكومة ميقاتي كما نرى التيار الوطني الحر متمسكاً بحقيبتي الطاقة والعدل وحركة أمل متمسكة بـ”المالية” على سبيل المثال”.

وقال إنه “لم يعد باستطاعة الشعب اللبناني تحمل الوعود، أصبحنا قي مرحلة “ما بعد جهنم”، والتموضع في محور الممانعة جلب للبنان كل هذه الويلات”.

وأوضح أن “القوات لم تشارك في الحكومة، لأننا نعلم أن السلطة والطبقة الحاكمة الموجودة لن تتمكن من إعادة إعمار البلاد كما لا يمكن تحقيق الإصلاح، ولطالما حزب الله يأخذ لبنان رهينة لمصلحة إيران لا يمكن الوصول إلى برّ الأمان، ونتمنى أن يظهر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عكس كل هذا ويقود البلاد إلى بر الأمان”.

وأردف، “لطالما لبنان رهينة بيد حزب الله سيبقى البلد معزولاً عن محيطه، ونتمنى للرئيس الميقاتي النجاح لإنقاذ لبنان وإعادة لنا الحد الأدنى من الحياد المطلوب كما الحد الأدنى من الإصلاحات لنكون في بداية الخروج من جهنم”.

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