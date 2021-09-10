لبنان | غوتيريش عن تشكيل الحكومة: خطوة مهمة.. لكن هذا لا يكفي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 10 - سبتمبر - 2021 8:57 مساءً

في أول تعليق له على تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش “أن هذه خطوة مهمة للغاية. بالطبع، هذا لا يكفي، فهناك العديد من الأشياء الأخرى التي يجب حلها، لكن هذا كان الشرط الأساسي ليكون أي شيء آخر ممكنا.”

وأضاف غوتيريش: “عملتُ مع الرئيس ميقاتي عندما كنت مفوضا ساميا لشؤون اللاجئين، لدعم اللاجئين السوريين في لبنان. أتمنى له كل التوفيق في عمله. وأتمنى أن يكون قادرا على الجمع بين مختلف الجماعات والأحزاب السياسية اللبنانية من أجل التأكد من أن #لبنان قادر على تجاوز الوضع المأساوي الذي يواجهه الآن.”

من ناحيتها وصفت الممثلة الأممية الخاصة، جوانا رونيكا تشكيل الحكومة بأنه “الخطوة الأولى نحو بدء الإصلاحات التي تمس الحاجة إليها.”

وتابعت: “سررت بإعلان تشكيل حكومة جديدة. انها الخطوة الأولى. الآن هناك حاجة لخطوات سريعة وشجاعة من أجل المصلحة العامة لبدء الإصلاحات الاقتصادية والمرتبطة بالحوكمة والتحضير للانتخابات في موعدها. حان الوقت لتخفيف الأعباء عن كاهل الشعب اللبناني ولتلبية تطلعاته لمستقبل أفضل.