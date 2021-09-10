لبنان | قائد الجيش للعسكريين: قفوا إلى جانب المواطنين الذين يثقون بكم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

تفقد قائد الجيش العماد جوزف عون عددًا من المراكز الحدودية في رأس بعلبك والقاع، لمناسبة الذكرى الرابعة لمعركة “فجر الجرود”، ترافقه الفنانة ماجدة الرومي التي غرست شجرة أرز تخليداً لذكرى الشهداء في مقر قيادة فوج الحدود البرية الثاني في رأس بعلبك، حيث وضع العماد عون أيضاً إكليلاً على نصب الشهداء.

وافتتح العماد عون عدداً من الطرق التي تشكل صلة وصل بين المراكز العسكرية الحدودية في جرود رأس بعلبك والقاع والتي يستفيد منها أيضاً مزارعو المنطقة، كما وضع حجر الأساس لمركز الشرطة العسكرية في بلدة رأس بعلبك ‏في حضور عدد من فاعليات البلدة والقرى المجاورة. ودشّن “نصب فجر التحرير” أيضاً، كما وضع حجر الأساس لمركز تابع لمديرية ‏المخابرات في بلدة القاع بحضور فاعليات المنطقة.

والقى العماد عون كلمة نوه فيها بـ”التضحيات التي يقدمها العسكريون لا سيما في ضوء تشعّب المهام التي يقومون بها بالتزامن مع ضائقة اقتصادية ومعيشية خانقة”، داعياً اياهم الى “الثبات في هذه المحنة التي نمر بها إيماناً بلبنان وللوقوف ‏الى جانب المواطنين الذين يثقون بهم.”.

كما نوّه قائد الجيش بـ”أداء العسكريين والتزامهم بالمهمات المطلوبة منهم بحرفية وانضباط رغم ‏الظروف الصعبة والضاغطة التي يعيشونها”.

بدورها، أثنت الرومي على دور الجيش خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، وتوجهت للعسكريين بالقول: “انتم املنا وكل الرهان عليكم، تراب لبنان المقدس ‏يحلف باسمكم، نعلم أنكم تواجهون ظروفاً صعبة، ولكنكم كنتم وستبقون حماة لبنان. لي الشرف أن أكون ‏جندي مثلكم، جميعنا جنود بتصرف لبنان، أنتم السيادة والكرامة والشرف، نحن معكم في خندق ‏واحد حتى الشهادة. نؤمن بالقضية، ومعاً نكمل الطريق وسنعيش أحراراً”.

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