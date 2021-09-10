لبنان | ميقاتي: لدينا 8 أشهر.. ولم يعد لدينا المال لندعم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 سبتمبر 2021 07:10 مساءً - منذ 32 دقيقة

اوضح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ” اننا نضع إعادة إعمار مرفأ بيروت ضمن أولوياتنا في الحكومة وسنركز على مواجهة جائحة كورونا”.

وتابع ميقاتي في حديث لقناة “الشرق”: “نضع إعادة إعمار مرفأ بيروت ضمن أولوياتنا ولدينا 8 أشهر لتحقيق ما نستطيع من إنجازات وسنعمل على إعادة لبنان إلى المجتمع الدولي سنطلب الدعم من دول مجلس التعاون الخليجي وخطتنا الإنقاذية موجودة ومن يريد عرقلة الحكومة سنخرجه منها”.

اما عن العلاقات مع الدول العربية، اجاب ميقاتي: “لا يمكن أن نكون مع الدول العربية إلا بعلاقة ممتازة”.

وفي موضوع وجود ثلث معطل في الحكومة، قال ميقاتي: “ليس هناك أي نوع من أنواع الثلث في هذه الحكومة وكل حديث عن وجود ثلث معطل أو مقنع غير صحيح”.

ميقاتي أشار إلى أن حكومته بحاجة “إلى شهر لبدء التواصل مع صندوق النقد الدولي من أجل تشريع بعض القوانين”.

اما عن وزير المال يوسف خليل، قال ميقاتي: “وزير المال أكاديمي ولديه خبرة في الأمور المالية وهو لن يقرر وحيداً وهو كان يعمل في مصرف لبنان لكن ما قام به في الماضي لن يؤثر على عمله في الوزارة”.

كما أكد أن “الدعم أوقف تقريباً لأنه لم يعد لدينا المال لندعم وليس لأننا قررنا ذلك وقد طُبقت شروط صندوق النقد الدولي من دون أن نطبقها نحن”.