لبنان | وزير التربية: علينا أن لا نوفر أي جهد لإنجاح العام الدراسي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 سبتمبر 2021 07:10 مساءً - منذ 36 دقيقة

أكّد وزير التربية عباس الحلبي الا انّنا “لم ندخل إلى هذه الوزارة من دون معرفة الصعوبات والمشاكل الكثيرة والمعقدة. نحن نعيش مشاكل هذا البلد، ونواكب ما يجري في ظل هذه الأزمة المستعصية التي نمر بها. وكان لدي الوقت الكافي لأطلع على ملف التربية. لكنه اطلاع أولي طالما لم يكن لدي صفة رسمية في السابق. لكنني اعتقد أن جميع الوزراء الحاليين مهيئين، كل في القطاع الذي سيتسلمه، وفي نطاق عمله، للعمل من أجل إنقاذ البلد. ونتأمل أن نشكل فريق عمل حكومي منسجم وفاعل وناجح”.

وقال في حديث لـ”المدن”: “علينا أن لا نوفر أي جهد لإنجاح العام الدراسي الذي حدده الوزير السابق، ويجب أن يكون التعليم حضورياً بعد ضياع سنتين على الطلاب. ولكن يجب البحث عن المستلزمات التي تؤدي إلى إنجاح العام الدراسي، وتكون السنة المدرسية آمنة وناجحة”.