لبنان | أول تعليق لوزير العدل الجديد عن ملف انفجار المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 سبتمبر 2021 07:10 مساءً - منذ 48 دقيقة

قال وزير العدل الجديد هنري خوري أنه “إبن العدلية في شقيها العدلي والإداري”، مشيراً إلى أن “التشكيلات القضائية لها خصوصية وهناك دور لوزير العدل فيها وسيتقيد بهذا الدور”.

وفي أول تصريح له بعد تشكيل الحكومة، اليوم الجمعة، أضاف خوري عبر قناة “الجديد”: “صلاحيات وزير العدل محددة بالنصوص الدستورية وسيمارس صلاحياته من دون زيادة أو نقصان”.

وعن قضية انفجار المرفأ، قال خوري: “لا سلطة لي على القاضي وهو يقوم بعمله وفق الدستور وهناك سرية للتحقيق لا تسمح لي بالإطلاع عليه ولن أتدخل بالتجاذبات السياسية في هذه القضية”.