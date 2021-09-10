لبنان | وزير الداخلية الجديد: سنكون جاهزين لإجراء كافة الاستحقاقات التي تنتظرها البلاد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 سبتمبر 2021 07:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعلن وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي ان الوقت هو للعمل والتعب و”مهمتنا صعبة في مرحلة صعبة وسنسعى لتأمين حقوق المواطنين وتأمين الراحة لأفراد السلك العسكري”.

وتابع المولوي في حديث لقناة “الجديد”: “من خلال مسيرتي القضائية السابقة قمت بعملي دون ان أُحسب على طرف محدد وعملي في الوزارة سيكون على نفس النهج ونحن محسوبون على لبنان والشعب اللبناني”.

واشار المولوي الى “اننا سنتعاطى بحسب القانون والأصول مع الجميع وسنحرص على تطبيق القانون وحماية الأملاك الخاصة والعامة دون اي قسوة او ضعف”.

واكد المولوي “اننا سنكون جاهزين لإجراء كافة الإستحقاقات التي تنتظرها البلاد لا سيما الاستحقاق الانتخابي”.