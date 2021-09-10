لبنان | عون وميقاتي وقعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 6 دقائق

آخر تحديث: 10 - سبتمبر - 2021 2:18 مساءً

وقع رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وبعد انتظار جحيميّ فاقم مآسي الناس المعيشيّة اليوميّة، وزاد من ترهّل مؤسّسات الدولة واهترائها، أبصرت آخر حكومات عهد ميشال عون النور.

الدخان الأبيض خرج من قصر بعبدا الذي شهد زيارات مكوكيّة للرئيس المكلّف السابق سعد الحريري، ولم تسفر عن النجاح في ولادة حكومة “المهمّة”. الفشل الذي خيّم شبحه على مهمة الرئيس نجيب ميقاتي في الأسابيع الماضية، انقلبَ نجاحاً في تشكيل حكومة حسم ميقاتي أن ليس فيها ثلث معطّل.