لبنان | ورشة عاجلة في بعبدا.. إليكم توزيع الحقائب بالحكومة المرتقبة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 10 - سبتمبر - 2021 1:50 مساءً

يشهد القصر الجمهوري ورشة عاجلة استعداداً لإعلان مراسيم تأليف الحكومة ظهراً، إذ كشفت معلومات “النهار” أنّ “دوائر القصر الجمهوري اتصلت بالمرشحين في التشكيلة الحكومية للحصول على سيرهم الذاتية”.

كما أشارت معلومات “النهار” إلى أن المراسيم اكتملت في قصر بعبدا، وتم إبلاغ جميع الوزراء في الحكومة الجديدة.

ولفتت المعلومات إلى أن التيار الوطني الحر سيعطي الثقة للحكومة بعدما تم الاتفاق على هذا الموضوع.

وفي ما خصّ توزيع الحقائب، لفتت معلومات إلى اتفاق على “اسم وليد فياض لوزارة الطاقة وعبدالله بو حبيب لوزارة الخارجية وهنري خوري لوزارة العدل وبسام المولوي لوزارة الداخلية ويوسف خليل سيعيّن وزيراً لوزارة المال.

وتم الاتفاق على نجلى رياشي وجورج دبكيان كوزيرين مسيحيين مستقلين.

كما وأوضحت المصادر أن السفير عبدالله بو حبيب عاد الى بيروت فجراً لتولي الحقيبة.