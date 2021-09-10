لبنان | دولار السوق السوداء يواصل انخفاضه

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ ساعتين

تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، بعد الأجواء التفاؤلية السائدة في البلاد بإمكان تشكيل الحكومة اليوم، حيث سجل 17700 شراء، و17900 مبيع.

وتسارعت وتيرة الأخبار الايجابية عن حلّ العقد الحكومية وصدور القرار الكبير بالافراج عن حكومة لبنان، منذ ليل أمس حتى الصباح، إلى حين إعلان رئاسة الجمهورية عن لقاء مرتقب، ظهر اليوم، بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، في قصر بعبدا.

من جهته، أعلن ميقاتي أنّه “أجرى اتصالاً، قبل قليل، برئيس الجمهورية ميشال عون وطلب منه موعداً لزيارته وتقديم تشكيلته الحكومية بصيغتها النهائية”، مؤكداً لـ”البنانيين أنّ الحكومة ستُعلَن بعد ظهر اليوم”.

وأكد ميقاتي، في تصريح لموقع “ليبانون 24″، أنّه “لا ثلث معطّلاً واضحاً أو مستتراً لأيّ فريق في الحكومة الجديدة”.

وأضاف: “المهم ثقة الناس وأن يتكاتف جميع اللبنانيين في سبيل إعادة الكيان للدولة اللبنانية، والدولة القوية هي لمصلحة الجميع وهذا ما نسعى إليه”.