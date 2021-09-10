لبنان | ارتفاع حركة السفر من لبنان وإليه خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2021

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ ساعتين

شهدت حركة السفر من لبنان وإليه ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وازداد عدد الركاب المغادرين والوافدين عبر هذا المرفق بنسبة 70 في المئة عما كانت عليه في العام الفائت 2020، إذ بلغ مجموع الركاب الذين استخدموا مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت منذ مطلع كانون الثاني وحتى نهاية آب 2021 مليونين و645 ألفا و 977 راكبا مقابل مليون و549 ألفا و149 راكبا في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2020.

وكانت أرقام شهر آب المنصرم شهدت ازديادا في حركة المسافرين حيث بلغ مجموعهم 590 ألفا و774 راكبا مقابل 196 ألفا و842 راكبا في آب 2020 ، اي بزيادة فاقت 200 في المئة.

كذلك كان الحال بالنسبة للرحلات الجوية التي ازدادت بنسبة 75 في المئة اقلاعا وهبوطا في آب الماضي.

وقد توزعت الحركة في المطار كالآتي:

-المسافرون:

ارتفع عدد الركاب الذين استخدموا المطار خلال شهر آب 2021 بنسبة فاقت الـ 200 في المئة عما سجلته في نفس الفترة من العام الماضي ، وبلغ مجموع الركاب 590 ألفا و774 راكبا ( مقابل 196 ألفا و842 راكبا في آب 2020 ) فقد ارتفع عدد الوافدين الى لبنان بنسبة 182 في المئة وسجل 209 آلاف و498 راكبا ( مقابل 74186 وافدا في آب 2020 )، كما ارتفع عدد المغادرين بنسبة 210,72 في المئة وبلغ 380 ألفا و279 راكبا ( مقابل 122 الفا و386 راكبا في آب العام الماضي) وارتفع عدد ركاب الترانزيت بنسبة 269 في المئة وسجل 997 راكبا.

ومع انتهاء شهر آب يصبح مجموع الركاب الذين استخدموا المطار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري قد ارتفع بنسبة 70,80 في المئة عن الفترة نفسها من العام 2020. اذ سجل مليونين و645 ألفا و977 راكبا (مقابل مليون و549 ألفا و149 راكبا في 2020).

فقد بلغ عدد الوافدين الى لبنان منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر آب الفائت مليونا و298 ألفا و374 راكبا ( بزيادة 79 في المئة ) كما ارتفع عدد المغادرين نحو 63 في المئة وبلغ مليونا و336 ألفا و864 راكبا. وازداد عدد ركاب الترانزيت بنسبة 232,37 بالمئة وبلغ 10739 راكبا مقابل 3231 راكبا في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2020.

حركة الطائرات:

بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال شهر آب الفائت 4847 رحلة ( بزيادة 75,55 في المئة عن آب 2020) منها 2423 رحلة وصول الى لبنان ( بزيادة 75,32 في المئة ) و2424 رحلة إقلاع من لبنان ( بزيادة 75,77 في المئة).

بالنسبة إلى مجموع الرحلات الجوية من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وإليه منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر آب الفائت فبلغ 24689 رحلة ( بزيادة 42,54 في المئة عن نفس الفترة من العام السابق)، اذ ارتفع عدد الرحلات القادمة الى لبنان بنسبة 42,46 في المئة وسجل 12343 رحلة، كما ارتفع عدد الرحلات المغادرة بنسبة 42,62 في المئة وسجل 12346 رحلة.