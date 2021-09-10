لبنان | ميقاتي: الحكومة بعد ظهر اليوم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 10 - سبتمبر - 2021 12:31 مساءً

أكد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي أن الحكومة ستعلن بعد ظهر اليوم، مشيراً في تصريح صحفي إلى ألا ثلث معطلاً واضحاً أو مستتراً لأي فريق في الحكومة الجديدة.

في سياق منفصل، أفادت معلومات صحفية عن أن موعد ميقاتي في بعبدا سيكون عند الواحدة ظهراً.

في هذا المجال، أكدت مصادر “NBN” أن مراسيم تأليف الحكومة تحضّر في بعبدا وطُلب من امين عام مجلس الوزراء التوجّه الى القصر.

في الموازاة، أشارت المعلومات إلى أن دوائر القصر الجمهوري تتصل بالمرشحين في التشكيلة الحكومية للحصول على سيرهم الذاتية.

وتسارعت وتيرة الأخبار الايجابية عن حلّ العقد الحكومية وصدور القرار الكبير بالافراج عن حكومة لبنان، منذ ليل أمس حتى الصباح، إلى حين إعلان رئاسة الجمهورية عن لقاء مرتقب، ظهر اليوم، بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس ميقاتي، في قصر بعبدا.

وفي توزيع الحقائب والأسماء، تردّد أنّه إلى جانب اسم جمال كبي للاقتصاد، طُرِح اسمان للوزيرين المسيحيين المختلف عليهما، هما أنطوان سرياني لحقيبة المهجرين والعميد السابق لكلية الإعلام جورج كلاس لحقيبة الاعلام، على أن يتولّى جورج قرداحي حقيبة السياحة.

أمّا حقيبة الشؤون الاجتماعية، فاتّفق على إسنادها إلى القاضي رفول البستاني. وعُلِم أيضاً أنّ وزارة العدل طُرِح لها اسم القاضي سامي صادر.