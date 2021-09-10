لبنان | الأجواء الحكومية تفاؤلية.. بانتظار زيارة ميقاتي قصر بعبدا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 10 - سبتمبر - 2021 12:01 مساءً

أعلنت مصادر “النهار” أن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي يزور بعبدا في غضون ساعتين.

وتسارعت وتيرة الأخبار عن حلّ لملف الحكومة، منذ ليل أمس حتى الصباح، إلى حين إعلان رئاسة الجمهورية عن لقاء مرتقب، ظهر اليوم، بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، في قصر بعبدا.

ووسط هذه الأجواء التفاؤلية، وترقّب إعلان ولادة الحكومة في الساعات القليلة المقبلة، سجّل بسعر صرف الدولار انخفاضاً ملحوظاً إلى ما دون الـ18 ألف ليرة.

وفي آخر المعطيات حول التشكيلة الحكومية، لفتت معلومات “النهار” إلى أنّ “تبادلاً حصل بين ميقاتي ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في توزيع اسمَين لوزيرَين، بحيث يكون وزير سني من حصة العهد وتياره، ووزير مسيحي من حصة ميقاتي”.

كما تحدّثت المعلومات عن “إقناع “حزب الله” باسيل لمنح تكتل “لبنان القوي” الثقة للحكومة الجديدة”.