لبنان | لقاء بين عون وميقاتي قبل صلاة الجمعة؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 10 - سبتمبر - 2021 11:58 صباحًا

كشفت مصادر صحفية أن الأمور “تحلحلت” وهناك بعض التفاصيل سوف يناقشها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي مع رئيس الجمهورية ميشال عون في زيارة إلى بعبدا قبل صلاة الجمعة اليوم.

في المقابل، أكدت معلومات صحفية أخرى أنه تم الاتفاق على كل شيء في ما يتعلق بهذه التشكيلة الحكومية وتم الاتفاق على الاسم الذي ستسند اليه وزارة الاقتصاد.

وأشارت المصادر نفسها الى ان الحكومة “خلصت” والآن يتم وضع الـ retouche الاخير عليها.