لبنان | “الحكومة خلصت”.. “روتوش” أخير قبل خروج الدخان الأبيض؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 9 دقائق

آخر تحديث: 10 - سبتمبر - 2021 10:45 صباحًا

أكدت معلومات صحفية أنه تم الاتفاق على كل شيء في ما يتعلق بهذه التشكيلة الحكومية وتم الاتفاق على الاسم الذي ستسند اليه وزارة الاقتصاد.

وأشارت المصادر نفسها الى ان الحكومة “خلصت” والآن يتم وضع الـ retouche الاخير عليها. توازياً، أوضحت المصادر أن الاتصالات لا تزال جارية لتحديد موعد للرئيس ميقاتي في بعبدا بعد طرح اسم أمين سلام لتولي حقيبة الاقتصاد.

في المقابل، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” ان “ضغوطاً كبرى ارتفعت وتيرتها، ومن بينها ضغوط ايرانية ترجمها حزب الله في الساعات الماضية في اتصالاته مع الطرفين.