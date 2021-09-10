لبنان | على وقع الحديث عن إمكانية تشكيل الحكومة.. الدولار يهبط

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 16 دقيقة

على وقع الحديث عن إمكانية خروج الدخان الأبيض من مجلس الوزراء، سجل دولار السوق السوداء انخفاضاً كبيراً اليوم الجمعة.

وسجل الدولار 18100 ليرة لبنانية للشراء و18050 ليرة لبنانية للبيع.

في المقابل، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” ان “ضغوطاً كبرى ارتفعت وتيرتها، ومن بينها ضغوط ايرانية ترجمها حزب الله في الساعات الماضية في اتصالاته مع الطرفين.

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.