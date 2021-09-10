لبنان | إعلان الحكومة المنتظرة اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 56 دقيقة

آخر تحديث: 10 - سبتمبر - 2021 10:09 صباحًا

كشفت مصادر مطلعة على عملية تشكيل الحكومة أنه استُبدل ليلاً إسم انطوان سرياني بإسم نجلا عساكر.

وأشارت المصادر إلى أنه يزور الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي بعبدا قبل الظهر لإعلان الحكومة المنتظرة إن لم يطرأ أي طارئ يؤدي إلى تطيير الحكومة ويستدعي تأجيل الزيارة.

توازياً، أوضحت المصادر أن الاتصالات لا تزال جارية لتحديد موعد للرئيس ميقاتي في بعبدا بعد طرح اسم أمين سلام لتولي حقيبة الاقتصاد.

في المقابل، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” ان “ضغوطاً كبرى ارتفعت وتيرتها، ومن بينها ضغوط ايرانية ترجمها حزب الله في الساعات الماضية في اتصالاته مع الطرفين.

وهي التي ستدفع الى القول حرفياً: “اذا تم التفاهم على اسم وزير الاقتصاد (ويعتقد انه الخبير الاقتصادي جمال كبي او أمين سلام) واسم الوزير الكاثوليكي هذه الليلة (ليل امس الخميس)، يمكن ان نصحو صباح غد (اليوم الجمعة) على الموعد الرابع عشر المحتمَل لإنهاء ملف التشكيل، فبقية الاسماء أسقطت على جميع الحقائب وان الحديث عن اعادة النظر بما تم التفاهم عليه سابقاً امر ليس صحيحاً”.