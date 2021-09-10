لبنان | الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في عدد من المناطق

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه 7 بيانات جاء فيها:

1 – ستقوم وحدة من الجيش بتاريخي 10 و28/9/2021 ما بين الساعة 17.00 حتى الساعة 23.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة وطى الجوز، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحيّة.

2 – بتاريخ 10/9/2021 ما بين الساعة 6.00 والساعة 10,00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة الشهيرة، مروحين، عمرا، حولا، مركبا، يارون وطير حرفا.

3 – ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 10/9/2021 ولغاية 25/9/2021 ما بين الساعة 8.00 حتى الساعة 22.00، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق: حامات، العاقورة، وطى الجوز، كفرفالوس، بولونيا، فيطرون وعين سعادة، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية.

4 – ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من7/9/2021 ولغاية 17/9/2021 ما بين الساعة 6.00 والساعة 15.00 من كل يوم بإجراء تمارين تدريبية في منشآت الزهراني – كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

5 – ستقوم وحدات من الجيش اعتبارا من 6/9/2021 ولغاية 10/9/2021 بإجراء تمارين تدريبية في منطقة العاقورة وفي مجمع الحريري – كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

6 – ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 1/9/2021 ولغاية 30/9/2021 ما بين الساعة 7.00 حتى الساعة 24.00، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق: السمرلاند-الجناح، الكرنتينا، العاقورة-أفقا-اللقلوق، بولونيا،الشواكير-المنشآت، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية.

7 – ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 30/8/2021 ولغاية 11/9/2021 بإجراء تمارين تدريبية في مجمع الحريري – كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.