لبنان | الدفاع المدني: 51 مهمة خلال 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات اليوم، البيان الآتي:

تمكن عناصر الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل الاتي:

– إخماد حرائق (عدد41) :

o أحراج (عدد 1):

(م. جبل لبنان) (عدد1) : غرزوز.

o أعشاب (عدد 32):

(م.جبل لبنان) (عدد12): الدليبة – بمهريه – الصفير – الحازمية – أنطلياس – لاسا – خلده – سن

الفيل.

وأشجار : بدغان – داريا – بعقلين.

وأشجار وخيم زراعية في عمشيت.

(م. لبنان الشمالي) (عدد2) : كفرصغاب – شكّا.

(م.عكار) (عدد1) : السويسة.

(م. لبنان الجنوبي)(عدد1) : درب السيم.

(م. النبطية) (عدد7) : بنت جبيل – الغندورية – جباع – الخلوات – كفرصير.

وأشجار : تبنين – دبل.

(م.البقاع) (عدد9): عين الغصين – المريجات – تل عمارة – قب الياس – بر الياس – رياق – شتورا

– مكسة.

وأشجار في : عميق.

o منازل (عدد3) : البترون – شاليه في البوار – ضبية.

o سيارات (عدد2) : عبيه – المصيلح.

o مؤسسات (عدد1) : داخل متجر لبيع قطع السيارات وشقة في البداوي.

o نفايات (عدد2): الدورة.

وأعشاب في : كفرمشكي.

– نقل وإسعاف (عدد10) :

o حوادث (عدد6): كليمنصو – قريطم – الغبيري (*2)- مستيتا – وادي شحرور.

o حوادث سير (عدد4): طريق عام الفاعور/البقاع ونقل ستة جرحى إلى المستشفيات – قريطم ونقل

مصاب إلى المستشفى – الغبيري ونقل ثلاثة جرحى إلى المستشفى – طريق

الجديدة ونقل جريح من التابعية الفلسطينية إلى المستشفى.

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ 24 ساعة الماضية 51 مهمة

وذكرت المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.