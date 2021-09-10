لبنان | عراجي: المناعة المجتمعية العالمية وتلقيح الشعوب الفقيرة للحد من الوباء أساس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

غرّد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر “تويتر”، قائلاً: “منظمة الصحة العالمية، رفضت قرار الدول الغنية إعطاء مواطنيها الجرعة المنشطة لكورونا، قبل زيادة كمية اللقاحات للدول الفقيرة، ورفع نسبة التلقيح المنخفضة فيها، وتعتبر ذلك تميزاً طبقياً وإمكانية حصول متحورات جديدة أكبر”.

وأضاف: “المناعة المجتمعية العالمية وتلقيح الشعوب الفقيرة للحد من الوباء هي الأساس”.

في المقابل، أظهر إحصاء لوكالة “رويترز” أنّ أكثر من 216.97 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة من الفيروس إلى أربعة ملايين و685233.

وسُجِّلَت إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.