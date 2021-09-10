لبنان | كم سترتفع أسعار المواد الغذائية في حال رفع الدعم؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

اشار رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي الى انه بعد رفع الدعم عن المحروقات واذا ثبتت الاسعار عالمياً سترتفع اسعار السلع الغذائية بنسبة 5 الى 7% في المرحلة الاولى ثم يتبعها مرحلة لاحقة اي سيكون الارتفاع للموارد المستوردة مجملاً 10%.

وتطرق بحصلي في حديث إذاعي الى المعاملات في مرفأ بيروت قائلاً: ان تأخير تخليص المعاملات في المرفأ سيؤثر على كلفة البضائع وبالتالي سترتفع اسعار السلع تلقائياً وهذا الامر تتحمل الدولة مسؤوليته.

ويعاني لبنان من شح في الوقود الضروري لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وفي المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان المركزي وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد.

وقال عضو نقابة ​أصحاب محطات​ المحروقات في لبنان، ​جورج البراكس​، إن “رفع الدعم​ عن ​البنزين​ والمازوت​ قد يحصل قبل توزيع ​البطاقة التمويلية”.

وأوضح في تصريح أن “اجتماع ​وزارة الطاقة​ خصص لدرس الآليات الجديدة بعد رفع الدعم”، لافتا إلى أن “المسار أصبح واضحا، وخلال أسبوعين ذاهبون إلى رفع الدعم عن البنزين والمازوت”.