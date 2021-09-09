لبنان | رئاسة الجامعة اللبنانية نعت لطيفة اللقيس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

نعت رئاسة الجامعة اللبنانية أمينة السر العام السابقة في رئاسة الجامعة السيدة لطيفة اللقيس، وجاء في بيان النعي: “بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء الله وقدره، ينعى رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤأد أيوب أمينة السر العام السابقة في رئاسة الجامعة السيدة لطيفة اللقيس، والتي رحلت بتاريخ 9 أيلول 2021 بعد معاناة مع مرض عضال.

إن لبنان وجامعته الوطنية خسِرا برحيل السيدة اللقيس امرأة مجبولة بالحب والعطاء والفن. كانت الراحلة من أهم الكوادر الإدارية المهنية التي مرت على الجامعة حيث كُلفت بمهام أمانة سر الجامعة بتاريخ 1 تموز 1988 قبل أن تُعين رسميا في منصبها بتاريخ 2 نيسان 1992 وبقيت فيه حتى بلوغها السن القانونية عام 2001، كما كانت من أجمل وجوه لبنان المضيئة ثقافيا خلال السنوات الأخيرة وخصوصا من موقعها في رئاسة لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية.

وتتقدم رئاسة الجامعة اللبنانية من أسرة الراحلة وزملائها بأحر التعازي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم عائلتها ومحبيها الصبر والسلوان.