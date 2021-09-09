لبنان | الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في المناطق

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 10/9/2021 ما بين الساعة 6.00 والساعة 10,00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة الشهيرة ، مروحين ، عمرا ، حولا ، مركبا ، يارون وطير حرفا.

وستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 10 / 9 /2021 ولغاية 25 / 9 /2021 ما بين الساعة 8.00 حتى الساعة 22.00، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق: حامات، العاقورة، وطى الجوز، كفرفالوس، بولونيا، فيطرون، عين سعادة، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية.

كما ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 7 /9 /2021 ولغاية 17 /9 /2021 ما بين الساعة 6.00 والساعة 15.00 من كل يوم بإجراء تمارين تدريبية في منشآت الزهراني – كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

كذلك ستقوم وحدات من الجيش اعتبارا من 6 / 9 / 2021 ولغاية 10 / 9 / 2021 بإجراء تمارين تدريبية في منطقة العاقورة وفي مجمع الحريري – كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

وستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 1 / 9 / 2021 ولغاية 30 / 9 / 2021 ما بين الساعة 7.00 حتى الساعة 24.00، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق: السمرلاند-الجناح، الكرنتينا، العاقورة-أفقا-اللقلوق، بولونيا،الشواكير-المنشآت، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية.

وايضا ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 30 / 8 / 2021 ولغاية 11 / 9 / 2021 بإجراء تمارين تدريبية في مجمع الحريري ــ كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.