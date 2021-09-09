لبنان | في حال عدم رفع الدعم.. لا بنزين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 8 ثواني

كشفت معلومات صحفية عن أن هناك توجه جدّي من أصحاب المحطات الكبرى للتوقف عن العمل نهائياً في حال لم يتم رفع الدعم في اليومين المقبلين او العمل على آلية تريحها.

وتتواصل أزمة المحروقات في لبنان بشكل غير مسبوق، حيث تحولت البلاد إلى “طوابير” طويلة من السيارات، وسط شبه انقطاع لمادتي المازوت والبنزين.

ومن جهة أخرى، أكدت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، أن التفاقم المتسارع للأزمة في البلاد “يبرز الضرورة الملحة لتشكيل حكومة قادرة على وضع الأمور في نصابها، وتلبية الاحتياجات العاجلة للشعب اللبناني، والشروع في الإصلاحات التي تحتاجها البلاد، وتمهيد الطريق للدعم الدولي”.

ودعت مجموعة الدعم “جميع الأطراف إلى العمل من أجل بلوغ هذه الغاية دون مزيد من التأخير”.