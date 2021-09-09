اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | أبو شقرا: إقفال محطة كورال الجية بسبب الفوضى

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 44 دقيقة

فادي أبو شقرا

أكد ممثل موزعي المحروقات، فادي أبو شقرا ان “قرار المدعي العام المالي علي ابراهيم، ختم محطته لبيع المحروقات في الجية بالشمع الأحمر، هو لحمايته وحماية عائلته والمواطنين ورفع المخاطر عنهم، نتيجة التجاوزات الحاصلة من المواطنين في المحطة، بسبب محاولة البعض فرض تعبئة الغالونات بالقوة”.

وأوضح في حديث صحفي ان “اقفال المحطة بالشمع الأحمر تم من قبل مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، وليس بتهمة تبييض الأموال”.

واشار الى ان “التهمة هي تعبئة الغالونات والفوضى العارمة داخل المحطة وخطوط السير المعاكسة على الطريق من قبل المواطنين”.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا