لبنان | أبو شقرا: إقفال محطة كورال الجية بسبب الفوضى

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 44 دقيقة

أكد ممثل موزعي المحروقات، فادي أبو شقرا ان “قرار المدعي العام المالي علي ابراهيم، ختم محطته لبيع المحروقات في الجية بالشمع الأحمر، هو لحمايته وحماية عائلته والمواطنين ورفع المخاطر عنهم، نتيجة التجاوزات الحاصلة من المواطنين في المحطة، بسبب محاولة البعض فرض تعبئة الغالونات بالقوة”.

وأوضح في حديث صحفي ان “اقفال المحطة بالشمع الأحمر تم من قبل مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، وليس بتهمة تبييض الأموال”.

واشار الى ان “التهمة هي تعبئة الغالونات والفوضى العارمة داخل المحطة وخطوط السير المعاكسة على الطريق من قبل المواطنين”.