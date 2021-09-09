لبنان | كورونا لبنان.. عداد الإصابات إلى ارتفاع

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

سجلت وزارة الصحة العامة اليوم الخميس 13 حالة وفاة و900 إصابة جديدة بـ”كورونا”.

في المقابل، غرّد مدير عام مستشفى رفيق الحريري الحكومي، الدكتور فراس أبيض، عبر حسابه على “تويتر”، قائلاً:

“الوضع في المستشفى، كما هو في الوطن، ليس على ما يرام. امراض مستشرية، مرضى تنتظر اسرة فارغة، نقص في الحوائج الضرورية، وهمّ معيشي يطغى على الجميع. الى متى يمكن لهذا الطاقم الطبي والتمريضي ان يستمر؟ الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا، ومن قال، فليقل خيرًا، او ليصمت. بس هيك”.