لبنان | مجلس التنفيذيين اللبنانيين استنكر استمرار الفلتان والتسيب في المرافئ اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 سبتمبر 2021 03:16 مساءً - منذ 31 ثانية

استنكر مجلس التنفيذيين اللبنانيين استمرار الفلتان والتسيب في المرافئ اللبنانية، والتمادي فيه رغم الإجراءات التي سبق وأعلنتها السلطات اللبنانية.

وقال المجلس في بيان: “في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من أزمات سياسية واقتصادية حادة، وفي الوقت الذي كان يتطلع فيه اللبنانيون، والمزارعون منهم تحديدا لرفع الحظر عن تصدير منتجاتهم الزراعية إلى المملكة العربية السعودية، فوجئنا بإعلان السلطات السعودية فجر اليوم الخميس عن إحباط عملية تهريب مخدرات جديدة قادمة من لبنان إلى المملكة عبر نيجيريا”.

واعتبر رئيس المجلس ربيع الأمين أن استمرار عمليات تهريب المخدرات من لبنان إلى المملكة عمل لا يليق بين الدول الشقيقة، وأن هذه الأعمال الخارجة على القانون والأخلاق تضع لبنان في مصاف الدول الفاشلة، وتضع سمعة لبنان في موقع لا يحسد عليه.

وأكد الأمين على ضرورة تقديم لبنان الرسمي شرحا عن ما حدث للجانب السعودي لتبيان الموقف، وذلك نظراً لما نوه به البيان السعودي من عدم تعاون الأجهزة اللبنانية بهذا الخصوص.

ودعا الأمين إلى تسليم الجيش اللبناني مسؤولية المعابر البحرية والبرية والجوية كافة، للحد من هذا التفلت المتواصل.