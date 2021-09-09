لبنان | لقاء بين دياب وغراتسيانو لبحث الأوضاع الأمنية في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 سبتمبر 2021 03:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، مع رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي الجنرال كلاوديو غراتسيانو على رأس وفد عسكري، وجرى خلال اللقاء تقييم الأوضاع الأمنية في البلاد من منطلق حرص الاتحاد على حفظ الاستقرار والأمن في لبنان.

الاجتماع حضره وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي ووزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ومستشار رئيس الحكومة للشؤون الدبلوماسية السفير جبران صوفان. واستطلع الوفد مجالات المساعدة من الجانب الأمني ولا سيما دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.