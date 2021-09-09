لبنان | إليكم التفاصيل الكاملة للمستفيدين من برنامج “دعم” وكيفية تسجيل الطلبات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 19 دقيقة

أطلق وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال رمزي المشرفية ووزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة ورئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطيّة البطاقة التمويلية تحت عنوان “برنامج دعم”، مؤكدين أنها “بعيدة عن الاستنسابية وليست بطاقة إنتخابية”.

إليكم في الملف المرفق وبالتفاصيل، من هم المستحقّون للحصول على هذه البطاقة، والمبالغ التي سوف تُعطى، فضلاً عن طريقة تسجيل الطلبات والمستندات المطلوبة لذلك، بالاضافة الى مهلة التسجيل وآلية ومراحل التنفيذ.

للاطلاع على الملف من هنا